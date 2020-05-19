У столиці триває капітальний ремонт та будівельні роботи на 13 мостах і шляхопроводах.
Дивися повний текст У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:15
У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів
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Дивися повний текст У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:15
Уважаемый Виталий,
если не делать ничего в принципе 40 лет и больше и даже не тратить ни копейки на поддержку сооружений, мелкие ремонты и т.д. отсутствие которых разрушает сначала видимую часть конструкций. Капремонт это выброшенные деньги на ветер, т.к. дальше это дело никто поддерживать не будет. Тому есть примеры, развязка на Почтовке и развязка на Патоне. Обещали, что недочеты будут исправляться исполнителем в гарантийный срок, но видно, что ямы не залатись по технологии, а фасад мостов уже разрушен. Я бы осторожней ездил теперь на этих мостах!
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:51
Re: У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів
У меня всего лишь один вопрос - Когда на Южном мосту сделают нормально все швы, потому что очень много водителей перед этим швами останавливаются и из-за этого возникают тянучки. Каждый ремонты по 20-ть раз, а толку никакого.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:55
как это никакого толку?
все там продумано, ремонт ради ремонта, пока ремонтируют один то предыдущий отремонтированный уже разваливается и надо опять ремонтировать.
не бизнесмен вы
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:02
Re: У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів
все эти кличковские ремонты сплошная халтура, везде начали "ремонты", там где можно сделать за день делают по нескольку месяцев, по городу сплошные пробки.
По Шулявке уже прошел год и два месяца, а нормальной развязки так и нет, даже хуже стало.
Кличко за эту халтуру давно должен сидеть в тюрьме.
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