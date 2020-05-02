Ситуація з ринком фрілансу залишається відносно стабільною.
Дивися повний текст Попит на послуги і прайс: як COVID-19 вплинув на фрілансерів.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:18
Попит на послуги і прайс: як COVID-19 вплинув на фрілансерів
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Дивися повний текст Попит на послуги і прайс: як COVID-19 вплинув на фрілансерів.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:19
У фрилансеров тоже не все хорошо, так как они зависят от бизнеса, который сейчас сократил свои мощностя.
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