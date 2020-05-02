RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Попит на послуги і прайс: як
COVID-19 вплинув на фрілансерів

Попит на послуги і прайс: як COVID-19 вплинув на фрілансерів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:18

Попит на послуги і прайс: як COVID-19 вплинув на фрілансерів

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з ринком фрілансу залишається відносно стабільною.

Дивися повний текст Попит на послуги і прайс: як COVID-19 вплинув на фрілансерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88320
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:19

У фрилансеров тоже не все хорошо, так как они зависят от бизнеса, который сейчас сократил свои мощностя.
KULANDALE
 
Повідомлень: 128
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вчені заявили про прорив у лікуванні COVID-19: жодних...
R2 » Чет 07 тра, 2020 22:29
4 849
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 12:17
p_a_l
У Швеції пояснили відмову від самоізоляції через COVID-19 1, 2, 3
R2 » Нед 03 тра, 2020 10:51
20 1476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 10:32
_hunter
Що робити з боргами за комунальні послуги - думка економіста 1, 2
R2 » Суб 02 тра, 2020 18:57
17 2691
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 17:59
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.