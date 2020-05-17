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ВВП України може скоротитися
на 7%: які галузі...

ВВП України може скоротитися на 7%: які галузі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:30

ВВП України може скоротитися на 7%: які галузі...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшою небезпекою є повільний вихід з кризи і продовження карантину.

Дивися повний текст ВВП України може скоротитися на 7%: які галузі постраждають найбільше.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:30

Да, да у нас все будет хорошо! Потом, если будем живы...
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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