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ВВП України може скоротитися на 7%: які галузі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:30
Пропонуємо до обговорення:
Найбільшою небезпекою є повільний вихід з кризи і продовження карантину.
Дивися повний текст ВВП України може скоротитися на 7%: які галузі постраждають найбільше
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:30
Да, да у нас все будет хорошо! Потом, если будем живы...
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straponesa
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