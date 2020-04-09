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Розумне вікно: Samsung
представила експериментальний...

Розумне вікно: Samsung представила експериментальний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:45

Розумне вікно: Samsung представила експериментальний...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung представила новий експериментальний проект – розумне вікно SunnySide.

Дивися повний текст Розумне вікно: Samsung представила експериментальний проект (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:45

С ценой в 1500уе, пусть сами себе светят. Проще телевизор повесить в портретном режиме и на флешку записать несколько дней видео и пусть себе крутиться круглосуточно, пальмы океан))
straponesa
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