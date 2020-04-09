Компанія Samsung представила новий експериментальний проект – розумне вікно SunnySide.
Дивися повний текст Розумне вікно: Samsung представила експериментальний проект (відео).
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:45
Розумне вікно: Samsung представила експериментальний...
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Дивися повний текст Розумне вікно: Samsung представила експериментальний проект (відео).
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:45
С ценой в 1500уе, пусть сами себе светят. Проще телевизор повесить в портретном режиме и на флешку записать несколько дней видео и пусть себе крутиться круглосуточно, пальмы океан))
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