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В "Слузі народу" хочуть підвищити прожитковий мінімум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті рекомендацій.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" хочуть підвищити прожитковий мінімум
.
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