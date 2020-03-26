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Nissan і Italdesign представили серійний суперкар...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 07:01
Пропонуємо до обговорення:
Японський автовиробник і італійське кузовне ательє Italdesign представили остаточний серійний варіант суперкара Nissan GT-R50. Вартість моделі, яку випустять обмеженим тиражем в кількості 50 примірників, починається від 990 000 євро.
Дивися повний текст Nissan і Italdesign представили серійний суперкар вартістю 1 млн євро (фото)
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Додано: Чет 21 тра, 2020 07:02
италдезигн уже не тот... сквадратить классическую форму - это у них неплохо выходит и, видимо, считается шедевром.... над Skoda Fabia они наверное тоже работали в свое время.... фу ))
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