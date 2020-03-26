RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Nissan і Italdesign представили
серійний суперкар...

Nissan і Italdesign представили серійний суперкар...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 07:01

Nissan і Italdesign представили серійний суперкар...

Пропонуємо до обговорення:
Японський автовиробник і італійське кузовне ательє Italdesign представили остаточний серійний варіант суперкара Nissan GT-R50. Вартість моделі, яку випустять обмеженим тиражем в кількості 50 примірників, починається від 990 000 євро.

Дивися повний текст Nissan і Italdesign представили серійний суперкар вартістю 1 млн євро (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88323
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 07:02

италдезигн уже не тот... сквадратить классическую форму - это у них неплохо выходит и, видимо, считается шедевром.... над Skoda Fabia они наверное тоже работали в свое время.... фу ))
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 03.02.13
Подякував: 306 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Протиснутися у заторах: представили електрокар, що вміє...
R2 » Пон 18 тра, 2020 09:28
3 163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 09:42
Schmit
Subaru і Nissan зупинили заводи в Японії через коронавірус
R2 » Сер 01 кві, 2020 23:30
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 23:30
biorama
У США представили витривалий смарт-годинник (фото)
R2 » Сер 25 бер, 2020 13:30
2 219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 23:18
sergeidrubich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.