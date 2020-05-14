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Естонія почала тестувати один
з перших у світі цифровий...

Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 07:46

Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий...

Пропонуємо до обговорення:
Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий паспорт імунітету, спрямований на забезпечення продовження життя в умовах пандемії коронавірусу.

Дивися повний текст Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий паспорт імунітету.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 07:46

Ждем вопли про "чипизацию" вред 5G и шапочки из фольги ...)))
Джон
 
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