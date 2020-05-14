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Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 07:46
Пропонуємо до обговорення:
Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий паспорт імунітету, спрямований на забезпечення продовження життя в умовах пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий паспорт імунітету
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Додано: Чет 21 тра, 2020 07:46
Ждем вопли про "чипизацию" вред 5G и шапочки из фольги ...)))
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Джон
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