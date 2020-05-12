Парламент у першому читанні і за основу прийняв законопроект № 3304.
Дивися повний текст Активи корупціонерів: Рада зробила крок до повернення виведених коштів в Україну.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 08:30
Активи корупціонерів: Рада зробила крок до повернення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Активи корупціонерів: Рада зробила крок до повернення виведених коштів в Україну.
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:30
Да какие шаги? Очередная бесполезная синекура для депутатов и мусоров. Как всякие НАБУ, АП, АС и прочая, прочая, прочая...
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