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Активи корупціонерів: Рада
зробила крок до повернення...

Активи корупціонерів: Рада зробила крок до повернення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:30

Активи корупціонерів: Рада зробила крок до повернення...

Пропонуємо до обговорення:
Парламент у першому читанні і за основу прийняв законопроект № 3304.

Дивися повний текст Активи корупціонерів: Рада зробила крок до повернення виведених коштів в Україну.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:30

Да какие шаги? Очередная бесполезная синекура для депутатов и мусоров. Как всякие НАБУ, АП, АС и прочая, прочая, прочая...
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