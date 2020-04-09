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До "сотні" за 4 секунди: BMW представила швидкий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:32
Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник BMW представив позашляховик 2021 BMW Alpina XB7.
Дивися повний текст До \"сотні\" за 4 секунди: BMW представила швидкий позашляховик (фото)
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Додано: Чет 21 тра, 2020 08:32
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