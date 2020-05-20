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В "Укрзалізниці" назвали розмір збитку через карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:42
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками березня-січня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн - негативно на фінансово-економічні показники УЗ впливає вимушена зупинка діяльності у зв'язку з карантином.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 08:42
А почему большую стройку и электрофикацию путей не делают? Поезда стоят, пути свободны?
Наверное не выгодно? Лучше в ребенку с глиной закатать и назвать это дорогой, которая служит ровно год.
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straponesa
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