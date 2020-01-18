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ОАЕ запустять зонд на Марс

ОАЕ запустять зонд на Марс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:46

ОАЕ запустять зонд на Марс

Пропонуємо до обговорення:
Об'єднані Арабські Емірати планують запустити перший безпілотний зонд на Марс. Запуск відбудеться 15 липня 2020 року з японського космодрому на острові Танегасіма.

Дивися повний текст ОАЕ запустять зонд на Марс.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:46

В смысле , купят зонд, запустят и наблюдать за ним будут французы или американцы? А саудиты при чем?
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:54

Оце людям нема куда гроші дівать... На Земле куча проблем.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:05

  vetka написав:Оце людям нема куда гроші дівать... На Земле куча проблем.

Обычно "у людей денег куры не клюют" и "у людей проблем выше крыши" -- это разные люди... -- у саудитов проблем нет.
_hunter
 
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