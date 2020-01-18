Об'єднані Арабські Емірати планують запустити перший безпілотний зонд на Марс. Запуск відбудеться 15 липня 2020 року з японського космодрому на острові Танегасіма.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 08:46
ОАЕ запустять зонд на Марс
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Дивися повний текст ОАЕ запустять зонд на Марс.
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:46
В смысле , купят зонд, запустят и наблюдать за ним будут французы или американцы? А саудиты при чем?
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:05
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