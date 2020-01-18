ОАЕ запустять зонд на Марс
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Додано: Чет 21 тра, 2020 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Об'єднані Арабські Емірати планують запустити перший безпілотний зонд на Марс. Запуск відбудеться 15 липня 2020 року з японського космодрому на острові Танегасіма.
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ОАЕ запустять зонд на Марс
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 21 тра, 2020 08:46
В смысле , купят зонд, запустят и наблюдать за ним будут французы или американцы? А саудиты при чем?
straponesa
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Додано: Чет 21 тра, 2020 08:54
Оце людям нема куда гроші дівать... На Земле куча проблем.
vetka
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:05
vetka написав:
Оце людям нема куда гроші дівать... На Земле куча проблем.
Обычно "у людей денег куры не клюют" и "у людей проблем выше крыши" -- это разные люди... -- у саудитов проблем нет.
_hunter
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:32
_hunter написав: vetka написав:
Оце людям нема куда гроші дівать... На Земле куча проблем.
Обычно "у людей денег куры не клюют" и "у людей проблем выше крыши" -- это разные люди... -- у саудитов проблем нет.
А они знают, что у них нет проблем? Просто для примера
https://www.bloomberg.com/news/articles ... nding-cuts
Finance minister changes tone to warn of severity of crisis
Government seeing major loss of revenue from oil market crash https://www.bloomberg.com/news/articles ... -oil-crash
The meltdown in oil markets is turning back the economic clock for Saudi Arabia, putting it on track for the deepest contraction in two decades.
Ну и так далее.
PasserBy
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:43
_hunter написав:
у саудитов проблем нет.
у саідтов в цьому розі через нафтовий кризис уйміща проблем
навіть порубали державну підтримку власних громадян і почали запозичувати уйміщу грошей через випуск бондів
greenozon
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:25
straponesa написав:
А саудиты при чем?
Видимо саудиты не причём. Зонд запускают на деньги шейхов из Эмиратов.
mikola963
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:28
greenozon написав: _hunter написав:
у саудитов проблем нет.
у саідтов в цьому розі через нафтовий кризис уйміща проблем
навіть порубали державну підтримку власних громадян і почали запозичувати уйміщу грошей через випуск бондів
Чуть длиннее напишу, раз такое дело: "на момен запуска программы проблем нет". Или кто-то считает, что все бабло платится ровно в момент запуска?
_hunter
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:11
straponesa написав:
В смысле , купят зонд, запустят и наблюдать за ним будут французы или американцы? А саудиты при чем?
Та отож.."запускают" это весьма условно, они и зонд скорее всего не сами делали а где-то заказали, ну а кто его будет выводить на орбиту и обеспечивать дальнейший полет это вообще отдельный вопрос, подобный зонд может запустить и пан Коломойский, если захочет
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antikkristall
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