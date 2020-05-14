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Працівники офісів можуть знов повернутися на свої робочі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Офіси вже можуть відновлювати свою роботу, проте необхідно дотримуватися протиепідемічних правил.
Дивися повний текст Працівники офісів можуть знов повернутися на свої робочі місця: які правила
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R2
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:16
офис-центры давят лобби - деньги кончаются )))
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Tamagoch
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