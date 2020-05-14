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Працівники офісів можуть знов
повернутися на свої робочі...

Працівники офісів можуть знов повернутися на свої робочі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:16

Працівники офісів можуть знов повернутися на свої робочі...

Пропонуємо до обговорення:
Офіси вже можуть відновлювати свою роботу, проте необхідно дотримуватися протиепідемічних правил.

Дивися повний текст Працівники офісів можуть знов повернутися на свої робочі місця: які правила.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:16

офис-центры давят лобби - деньги кончаются )))
Tamagoch
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