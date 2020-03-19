Матері дітей з інвалідністю можуть вийти на пенсію в 50 років.
Дивися повний текст Які пільги мають матері з дітьми з інвалідністю при виході на пенсію.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:20
Які пільги мають матері з дітьми з інвалідністю при...
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Дивися повний текст Які пільги мають матері з дітьми з інвалідністю при виході на пенсію.
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:20
вот оказывается, отцы не при делах.... понимаю, что 70-80% после постановки диагноза тупо сваливают, но блин все равно обидно - за себя и тех 20-30% которым никаких бонусов не положено по половому признаку...
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