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Які пільги мають матері з
дітьми з інвалідністю при...

Які пільги мають матері з дітьми з інвалідністю при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:20

Які пільги мають матері з дітьми з інвалідністю при...

Пропонуємо до обговорення:
Матері дітей з інвалідністю можуть вийти на пенсію в 50 років.

Дивися повний текст Які пільги мають матері з дітьми з інвалідністю при виході на пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:20

вот оказывается, отцы не при делах.... понимаю, что 70-80% после постановки диагноза тупо сваливают, но блин все равно обидно - за себя и тех 20-30% которым никаких бонусов не положено по половому признаку...
Tamagoch
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