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У Мінсоцполітики запевнили у
відсутності підстав для...

У Мінсоцполітики запевнили у відсутності підстав для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:12

У Мінсоцполітики запевнили у відсутності підстав для...

Пропонуємо до обговорення:
Моніторинг показників бідності свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики запевнили у відсутності підстав для різкого зростання бідності в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:12

Брехня, купа людей без роботи в регіонах ! Злидні зашкалюють. Не має за що поїхати на заробітки хоч в Київ. Влада повинна з космосу спуститись на грішну землю.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:18

  vovaplus написав:Брехня, купа людей без роботи в регіонах ! Злидні зашкалюють. Не має за що поїхати на заробітки хоч в Київ. Влада повинна з космосу спуститись на грішну землю.

Не спустится. У влады 75% и они собираются на второй срок.
Прошлые завышали среднюю зарплату, а теперешние, переодетые прошлые, решили просто заявить что 5000 это дофига как много. Истинное нутро во плоти. Вы когда нибудь видели щедрого Абрашу? :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:07

Роста не будет!Просто расти уже некуда.
sena_2008atp
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