Моніторинг показників бідності свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики запевнили у відсутності підстав для різкого зростання бідності в Україні.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:12
У Мінсоцполітики запевнили у відсутності підстав для...
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Дивися повний текст У Мінсоцполітики запевнили у відсутності підстав для різкого зростання бідності в Україні.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:12
Брехня, купа людей без роботи в регіонах ! Злидні зашкалюють. Не має за що поїхати на заробітки хоч в Київ. Влада повинна з космосу спуститись на грішну землю.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:18
Не спустится. У влады 75% и они собираются на второй срок.
Прошлые завышали среднюю зарплату, а теперешние, переодетые прошлые, решили просто заявить что 5000 это дофига как много. Истинное нутро во плоти. Вы когда нибудь видели щедрого Абрашу?
Зе-Чмо
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