Четвер пройде на валютному ринку дуже напружено. Якщо всі попередні кілька тижнів долар поступово просідав, то за останні два дні ситуація почала змінюватися.
Дивися повний текст Міжбанк: четвер пройде дуже напружено.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:16
Міжбанк: четвер пройде дуже напружено
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: четвер пройде дуже напружено.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:16
а шо ж так?!!!
Вторник же продемонстрировал:
https://news.finance.ua/ua/news/-/47111 ... uye-kursom
Не в ту сторону шота НБУ керує
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