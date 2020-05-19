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Міжбанк: четвер
пройде дуже напружено

Міжбанк: четвер пройде дуже напружено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:16

Міжбанк: четвер пройде дуже напружено

Пропонуємо до обговорення:
Четвер пройде на валютному ринку дуже напружено. Якщо всі попередні кілька тижнів долар поступово просідав, то за останні два дні ситуація почала змінюватися.

Дивися повний текст Міжбанк: четвер пройде дуже напружено.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:16

а шо ж так?!!!

Вторник же продемонстрировал:

https://news.finance.ua/ua/news/-/47111 ... uye-kursom

Не в ту сторону шота НБУ керує
demon0983886848
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