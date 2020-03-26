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Держрегулятор зв'язку знизив
ставку інтерконекту та...

Держрегулятор зв'язку знизив ставку інтерконекту та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:25

Держрегулятор зв'язку знизив ставку інтерконекту та...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації вирішила знизити ставку інтерконекту з 0,12 грн до 0,08 грн, або на 33,33%, із 1 січня 2021 року, випливає з рішення, ухваленого на засіданні регулятора у вівторок.

Дивися повний текст Держрегулятор зв'язку знизив ставку інтерконекту та очікує зниження вартості дзвінків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:25

ринок все рівно залишиться замонополізованим.
постійне зростання вартості без змін обємів послуг цьому в підтвердження. в минулому році заплатив водофону за свій пакет 450 грн за рік без абонплати, в цьому-770.
чому не працює АМКУ?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:08

  igorbuda52 написав:ринок все рівно залишиться замонополізованим.
постійне зростання вартості без змін обємів послуг цьому в підтвердження. в минулому році заплатив водофону за свій пакет 450 грн за рік без абонплати, в цьому-770.
чому не працює АМКУ?

Потому как монополии нет -- можно любого из 3-х операторов выбрать.
_hunter
 
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