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Шмигаль запропонував скасувати контроль забудови до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:07
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів у рамках реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) пропонує скасувати державний контроль в процесі будівництва та залишивши його лише на етапі введення об'єкта в експлуатацію.
Дивися повний текст Шмигаль запропонував скасувати контроль забудови до введення об'єкта в експлуатацію
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:07
Ключевая фраза: "за которые кто-то несёт персональную ответственность". И ещё, много ли у нас было снесено объектов, у которых на этапе ввода в эксплуатацию были обнаружены нарушения? Взять хотя бы историю с этажностью домов возле Львовской площади.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:14
Під штукатурку аварійний будинок приховають і здадуть, і відповідальності ніякої, бо втечуть.
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