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Шмигаль запропонував скасувати
контроль забудови до...

Шмигаль запропонував скасувати контроль забудови до...
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:07

Шмигаль запропонував скасувати контроль забудови до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів у рамках реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) пропонує скасувати державний контроль в процесі будівництва та залишивши його лише на етапі введення об'єкта в експлуатацію.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:07

Ключевая фраза: "за которые кто-то несёт персональную ответственность". И ещё, много ли у нас было снесено объектов, у которых на этапе ввода в эксплуатацию были обнаружены нарушения? Взять хотя бы историю с этажностью домов возле Львовской площади.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:14

Під штукатурку аварійний будинок приховають і здадуть, і відповідальності ніякої, бо втечуть.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:56

А я за, но есть но, ответственность застройщика перед частным инвестором. Время сдачи в эксплуатацию, отчетность, возможности частника в судах. Т.е. комплекс мер, а так ни чего не меняется, кака была, кака есть. Шо хотели, где хотели, как хотели так и продолжают, на каком этапе будет контроль, ответственность очень условная. Укрбуд тому пример.
antae2019
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:25

Извините, но в наших реалиях это будет полный беспредел... Застройщики начнут строить где попало и что попало, собирать деньги в процессе строительства, понимая, что они никогда не введут эти ЖК в эксплуатацию, да им это и не нужно. В итоге, будем иметь десятки тысяч "кинутых" инвесторов и сотни ЖК которые просто невозможно будет ввести в эксплуатацию по сотням причин!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:48

Зато у нас самозахват земли, как в Европе, с последующим узаканиванием.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:14

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів у рамках реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) пропонує скасувати державний контроль в процесі будівництва та залишивши його лише на етапі введення об'єкта в експлуатацію.

Дивися повний текст Шмигаль запропонував скасувати контроль забудови до введення об'єкта в експлуатацію.


Оооо, ну если звучат такие предложения, то можно ставить крест - и так строят через ж--у, так теперь ситуация будет в 100 раз хуже. Причем строить будут где попало и как попало на любом приглянувшемся "кому-то" месте (так есть в общем-то и сейчас есть, но только усугубится). А потом если "на этапе введения в эксплуатацию" что-то не так - "ну не сносить же", естественно за чемодан бабок. :shock:
Сцуко, и откуда же такие рехформаторы с такими предложениями берутся. :evil: Называется - узаконивание беззакония.

Наоборот, нужно усилить соблюдение строительных норм, чтоб изначально строилось нормально и усилить всяческую ответственность застройщиков. Но куда там...
Alex2007
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