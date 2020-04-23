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Шмигаль запропонував скасувати
контроль забудови до...

Шмигаль запропонував скасувати контроль забудови до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:53

maksymzp88 какой смысл тогда инвестировать, если государство не примет объект в эксплуатацию, а гарантию дает только на его снос?
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:09

Re: Шмигаль запропонував скасувати контроль забудови до...

Взагалі з цим усім дуже дивні справи у нас ...
Наприклад банки - там хоч вигадали Фонд - де держава ( ага - ну але то таке ) гарантує повернення грошей . Самі по собі банки та їх керівники-власники мало за що несуть відповідальність . В будівництві мало б бути як мінімум так само - держава створює якийсь гарантійний фонд ( внески від забудовників ) - який у випадку чого і буде розрулювати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:24

Как можно нас сравнивать с Европой? Чел полностью не знает украинских реалий, когда бесконтрольно строятся лишние этажи, когда используют бетон более дешёвых марок и т.д. Если уж хотят блага для народа, то ЗАПРЕТИТЬ продавать не введенное в эксплуатацию жильё! Имя собственника тут же вносить в госреестр недвижимости.Тогда не будет "кидков" на стадии котлована, тогда не будут продавать одну и туже квартиру (на этапе строительства) нескольким людям одновременно и сбегать с деньгами!
galex_184
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