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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:53
maksymzp88 какой смысл тогда инвестировать, если государство не примет объект в эксплуатацию, а гарантию дает только на его снос?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:09
Re: Шмигаль запропонував скасувати контроль забудови до...
Взагалі з цим усім дуже дивні справи у нас ...
Наприклад банки - там хоч вигадали Фонд - де держава ( ага - ну але то таке ) гарантує повернення грошей . Самі по собі банки та їх керівники-власники мало за що несуть відповідальність . В будівництві мало б бути як мінімум так само - держава створює якийсь гарантійний фонд ( внески від забудовників ) - який у випадку чого і буде розрулювати ...
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:24
Как можно нас сравнивать с Европой? Чел полностью не знает украинских реалий, когда бесконтрольно строятся лишние этажи, когда используют бетон более дешёвых марок и т.д. Если уж хотят блага для народа, то ЗАПРЕТИТЬ продавать не введенное в эксплуатацию жильё! Имя собственника тут же вносить в госреестр недвижимости.Тогда не будет "кидков" на стадии котлована, тогда не будут продавать одну и туже квартиру (на этапе строительства) нескольким людям одновременно и сбегать с деньгами!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:59
galex_184 Сомневаюсь, что он не знает реалий или некому ему подсказать относительно них. Думаю тут все проще, эпоха бидности закончилась, началась эпоха тотального беспредела и мародерства.
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