Про це заявила на брифінгу в четвер начальник управління по роботі з абонентами АТ "Київгаз" Людмила Гребещук.
Дивися повний текст Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на розподіл газу.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:29
Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на розподіл газу.
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:29
"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.
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