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Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила на брифінгу в четвер начальник управління по роботі з абонентами АТ "Київгаз" Людмила Гребещук.
Дивися повний текст Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на розподіл газу
.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:29
"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.
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ol_zy
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:06
ol_zy написав:
"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги
. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов
(за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал
. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет
.
А ее никто и не берет.
Это где такое написанно?
А у многих -- в разы больше. -- в следующем году все устаканится.
Добавьте эти 200 гривен к стоимости -- всеравно следующий собственник "переплатой" будет пользоваться
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_hunter
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:12
_hunter написав:
А ее никто и не берет.
ol_zy написав:
"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги
. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов
(за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал
. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет
.
Это где такое написанно?
А у многих -- в разы больше. -- в следующем году все устаканится.
Добавьте эти 200 гривен к стоимости -- всеравно следующий собственник "переплатой" будет пользоваться
Что значит не берет? Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год. В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать или просто так его сжигали.
А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году.
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ol_zy
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:19
ol_zy написав: _hunter написав:
А ее никто и не берет.
ol_zy написав:
"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги
. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов
(за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал
. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет
.
Это где такое написанно?
А у многих -- в разы больше. -- в следующем году все устаканится.
Добавьте эти 200 гривен к стоимости -- всеравно следующий собственник "переплатой" будет пользоваться
Что значит не берет? Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год. В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать или просто так его сжигали.
А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году.
>>> Что значит не берет? Именно для расчетов доставки
внимательно читаем: не берет оплату за не оказанные услуги
>>> Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год.
Что я и написал.
>>> В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать
Именно так.
>>> А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году
Как я уже писал: если принципиально -- эти "проблемищи" легко можно переложить на покупателя.
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_hunter
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:35
Газ добывают прямо на Хрещатике. Естественно тариф будет самым низким.
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vdsn68
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