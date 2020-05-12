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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:29

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила на брифінгу в четвер начальник управління по роботі з абонентами АТ "Київгаз" Людмила Гребещук.

Дивися повний текст Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на розподіл газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:29

"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:06

  ol_zy написав:"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.

А ее никто и не берет.
Это где такое написанно?
А у многих -- в разы больше. -- в следующем году все устаканится.
Добавьте эти 200 гривен к стоимости -- всеравно следующий собственник "переплатой" будет пользоваться :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:12

  _hunter написав:
  ol_zy написав:"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.

А ее никто и не берет.
Это где такое написанно?
А у многих -- в разы больше. -- в следующем году все устаканится.
Добавьте эти 200 гривен к стоимости -- всеравно следующий собственник "переплатой" будет пользоваться :)

Что значит не берет? Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год. В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать или просто так его сжигали.
А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:19

  ol_zy написав:
  _hunter написав:
  ol_zy написав:"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.

А ее никто и не берет.
Это где такое написанно?
А у многих -- в разы больше. -- в следующем году все устаканится.
Добавьте эти 200 гривен к стоимости -- всеравно следующий собственник "переплатой" будет пользоваться :)

Что значит не берет? Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год. В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать или просто так его сжигали.
А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году.


>>> Что значит не берет? Именно для расчетов доставки
внимательно читаем: не берет оплату за не оказанные услуги

>>> Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год.
Что я и написал.

>>> В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать
Именно так.

>>> А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году
Как я уже писал: если принципиально -- эти "проблемищи" легко можно переложить на покупателя.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:35

Газ добывают прямо на Хрещатике. Естественно тариф будет самым низким.
vdsn68
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:57

  _hunter написав:
>>> Что значит не берет? Именно для расчетов доставки
внимательно читаем: не берет оплату за не оказанные услуги

>>> Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год.
Что я и написал.

В прошлом году я потребил 300 кубов газа за февраль - за его доставку заплатил тогда же
В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов. По вашему за какие услуги выставлен счет на доставку 150 кубов? Когда они были мне оказаны? Скажу больше в мае я потребил всего 2 куба газа, когда по вашему устаканятся вот те 150 кубов доставки в месяц за которые они хотят, чтобы я платил весь год, а это 150*12 = 1800 кубов, которые я буду потреблять теперь лет 5, т.к. почти полностью перешел на электрику.

  _hunter написав:>>> В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать
Именно так.

Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0, еще даже не включил газ, а к оплате за доставку по максимуму - это вообще перл.

  _hunter написав:>>> А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году
Как я уже писал: если принципиально -- эти "проблемищи" легко можно переложить на покупателя.

Никакой покупатель не будет вам компенсировать, якобы переплату за доставку газа - это проблемы продавца - переплатил, а не надо было.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:02

Понятно,что за все в жизни надо платить. Не понятно,почему в одной области разные цены за распределение газа по населенным пунктам области?Говорят ,что разные собственники и самый дорогой Фирташ-1,248 грн за 1кубометр газа,а вот для жителей г.Днепр-0,66,Кроворожгаз-0,42.Где же наш антимонопольный орган?
sm5366997
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:21

Слушайте, народ, ну вы прям как дети.
Все так и задумано было, отбить премии кобелевым как то ж надо было 8)
"Схема" заработка простая как угол дома, что с газом, что с водой.
1. вынудить население за свой счет подвести газовые коммуникации к своим домам.
2. Отобрать эти коммуникации на баланс облгазов.
3. Разрешить приватизировать "правильным людям" облгазы, которые фактически бесплатно используют государственные коммуникации и их не строили - за смешные суммы в 2-3 миллиона дол за один https://lb.ua/economics/2012/09/20/1712 ... shlas.html
4. Резко поднять стоимость газа для населения с 1 грн до 6-8 грн.
5. Ввести "плату за доставку" в среднем 1 грн.
6. Бинго! "Заработок" миллиардов гривень в год на ровном месте, фактически ничего не вложив.
Р - реформа №145 :idea:
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:38

  ol_zy написав:
  _hunter написав:
>>> Что значит не берет? Именно для расчетов доставки
внимательно читаем: не берет оплату за не оказанные услуги

>>> Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год.
Что я и написал.

В прошлом году я потребил 300 кубов газа за февраль - за его доставку заплатил тогда же
В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов. По вашему за какие услуги выставлен счет на доставку 150 кубов? Когда они были мне оказаны? Скажу больше в мае я потребил всего 2 куба газа, когда по вашему устаканятся вот те 150 кубов доставки в месяц за которые они хотят, чтобы я платил весь год, а это 150*12 = 1800 кубов, которые я буду потреблять теперь лет 5, т.к. почти полностью перешел на электрику.

  _hunter написав:>>> В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать
Именно так.

Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0, еще даже не включил газ, а к оплате за доставку по максимуму - это вообще перл.

  _hunter написав:>>> А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году
Как я уже писал: если принципиально -- эти "проблемищи" легко можно переложить на покупателя.

Никакой покупатель не будет вам компенсировать, якобы переплату за доставку газа - это проблемы продавца - переплатил, а не надо было.


>>> В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов.
Нет. Заплатить придется за доставку 30 кубов. На остальное отвечать смысла нет -- ошибка в первом же шаге.

>>> Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0
У особо злобных ССЗБ и не такие случаи бывали.

>>> Никакой покупатель не будет вам компенсировать
Если кто с двух раз не понял: цену на хату можно поставить не $20k, а $20k+200 гривен...
_hunter
 
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