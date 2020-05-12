Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян." Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги. Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.
ol_zy написав:"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян." Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги. Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.
А ее никто и не берет. Это где такое написанно? А у многих -- в разы больше. -- в следующем году все устаканится. Добавьте эти 200 гривен к стоимости -- всеравно следующий собственник "переплатой" будет пользоваться
ol_zy написав:"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян." Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги. Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.
А ее никто и не берет. Это где такое написанно? А у многих -- в разы больше. -- в следующем году все устаканится. Добавьте эти 200 гривен к стоимости -- всеравно следующий собственник "переплатой" будет пользоваться
Что значит не берет? Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год. В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать или просто так его сжигали. А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году.
ol_zy написав:"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян." Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги. Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.
А ее никто и не берет. Это где такое написанно? А у многих -- в разы больше. -- в следующем году все устаканится. Добавьте эти 200 гривен к стоимости -- всеравно следующий собственник "переплатой" будет пользоваться
Что значит не берет? Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год. В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать или просто так его сжигали. А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году.
>>> Что значит не берет? Именно для расчетов доставки внимательно читаем: не берет оплату за не оказанные услуги
>>> Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год. Что я и написал.
>>> В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать Именно так.
>>> А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году Как я уже писал: если принципиально -- эти "проблемищи" легко можно переложить на покупателя.
_hunter написав: >>> Что значит не берет? Именно для расчетов доставки внимательно читаем: не берет оплату за не оказанные услуги
>>> Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год. Что я и написал.
В прошлом году я потребил 300 кубов газа за февраль - за его доставку заплатил тогда же В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов. По вашему за какие услуги выставлен счет на доставку 150 кубов? Когда они были мне оказаны? Скажу больше в мае я потребил всего 2 куба газа, когда по вашему устаканятся вот те 150 кубов доставки в месяц за которые они хотят, чтобы я платил весь год, а это 150*12 = 1800 кубов, которые я буду потреблять теперь лет 5, т.к. почти полностью перешел на электрику.
_hunter написав:>>> В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать Именно так.
Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0, еще даже не включил газ, а к оплате за доставку по максимуму - это вообще перл.
_hunter написав:>>> А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году Как я уже писал: если принципиально -- эти "проблемищи" легко можно переложить на покупателя.
Никакой покупатель не будет вам компенсировать, якобы переплату за доставку газа - это проблемы продавца - переплатил, а не надо было.
Понятно,что за все в жизни надо платить. Не понятно,почему в одной области разные цены за распределение газа по населенным пунктам области?Говорят ,что разные собственники и самый дорогой Фирташ-1,248 грн за 1кубометр газа,а вот для жителей г.Днепр-0,66,Кроворожгаз-0,42.Где же наш антимонопольный орган?
Слушайте, народ, ну вы прям как дети. Все так и задумано было, отбить премии кобелевым как то ж надо было "Схема" заработка простая как угол дома, что с газом, что с водой. 1. вынудить население за свой счет подвести газовые коммуникации к своим домам. 2. Отобрать эти коммуникации на баланс облгазов. 3. Разрешить приватизировать "правильным людям" облгазы, которые фактически бесплатно используют государственные коммуникации и их не строили - за смешные суммы в 2-3 миллиона дол за один https://lb.ua/economics/2012/09/20/1712 ... shlas.html 4. Резко поднять стоимость газа для населения с 1 грн до 6-8 грн. 5. Ввести "плату за доставку" в среднем 1 грн. 6. Бинго! "Заработок" миллиардов гривень в год на ровном месте, фактически ничего не вложив. Р - реформа №145
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
_hunter написав: >>> Что значит не берет? Именно для расчетов доставки внимательно читаем: не берет оплату за не оказанные услуги
>>> Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год. Что я и написал.
В прошлом году я потребил 300 кубов газа за февраль - за его доставку заплатил тогда же В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов. По вашему за какие услуги выставлен счет на доставку 150 кубов? Когда они были мне оказаны? Скажу больше в мае я потребил всего 2 куба газа, когда по вашему устаканятся вот те 150 кубов доставки в месяц за которые они хотят, чтобы я платил весь год, а это 150*12 = 1800 кубов, которые я буду потреблять теперь лет 5, т.к. почти полностью перешел на электрику.
_hunter написав:>>> В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать Именно так.
Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0, еще даже не включил газ, а к оплате за доставку по максимуму - это вообще перл.
_hunter написав:>>> А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году Как я уже писал: если принципиально -- эти "проблемищи" легко можно переложить на покупателя.
Никакой покупатель не будет вам компенсировать, якобы переплату за доставку газа - это проблемы продавца - переплатил, а не надо было.
>>> В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов. Нет. Заплатить придется за доставку 30 кубов. На остальное отвечать смысла нет -- ошибка в первом же шаге.
>>> Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0 У особо злобных ССЗБ и не такие случаи бывали.
>>> Никакой покупатель не будет вам компенсировать Если кто с двух раз не понял: цену на хату можно поставить не $20k, а $20k+200 гривен...