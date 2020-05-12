Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: Чет 21 тра, 2020 13:57

_hunter написав:

>>> Что значит не берет? Именно для расчетов доставки

внимательно читаем: не берет оплату за не оказанные услуги



>>> Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год.

Что я и написал.

>>> Что значит не берет? Именно для расчетов доставкивнимательно читаем: не берет оплату за не оказанные услуги>>> Именно для расчетов доставки беруться показания расхода за прошлый год.Что я и написал.

_hunter написав: >>> В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использовать

Именно так.

>>> В этом году зима была теплее и большее потребление газа быть не могло, разве что вы только начали его использоватьИменно так.

_hunter написав: >>> А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом году

Как я уже писал: если принципиально -- эти "проблемищи" легко можно переложить на покупателя. >>> А меня не интересует устаканивание в следующем году, я квартиру продаю в этом годуКак я уже писал: если принципиально -- эти "проблемищи" легко можно переложить на покупателя.

В прошлом году я потребил 300 кубов газа за февраль - за его доставку заплатил тогда жеВ этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов. По вашему за какие услуги выставлен счет на доставку 150 кубов? Когда они были мне оказаны? Скажу больше в мае я потребил всего 2 куба газа, когда по вашему устаканятся вот те 150 кубов доставки в месяц за которые они хотят, чтобы я платил весь год, а это 150*12 = 1800 кубов, которые я буду потреблять теперь лет 5, т.к. почти полностью перешел на электрику.Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0, еще даже не включил газ, а к оплате за доставку по максимуму - это вообще перл.Никакой покупатель не будет вам компенсировать, якобы переплату за доставку газа - это проблемы продавца - переплатил, а не надо было.