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Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:40
EKO написав:
4. Резко поднять стоимость газа для населения с 1 грн до 6-8 грн.
5. Ввести "плату за доставку" в среднем 1 грн.
6. Бинго! "Заработок" миллиардов гривень в год на ровном месте, фактически ничего не вложив.
Странно: последние месяцы наблюдаю только постепенное снижение стоимости (уже что-то около 3 грн.).
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mvi
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