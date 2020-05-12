Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: Чет 21 тра, 2020 16:26

_hunter написав: Да она последние лет 5 ± на одном уровне держится. Или тут вспомнили времена "когда бакс па 8 был"? -- так в этом и есть причина... Да она последние лет 5 ± на одном уровне держится. Или тут вспомнили времена "когда бакс па 8 был"? -- так в этом и есть причина...

Времена, когда эти мошенники при лоббировании своих интересов сшибают деньги.Начиная от тройной оплаты за установку счетчиков, квартирных, домовых, потом снова квартирных после установки домовых в связи с насчитыванием кубов от фонаря.Компенсации за подобную установку в прямой речи "власть уже изменилась никто ничего компенсировать не будет".Приведением к каким то условиям в многоэтажках.Пересчетам задним числом за прошлые года, которые до сих пор висят в кабинетах.Подобными схематозом за доставку.А теперь уже свеженькое, про подачу показателя на 27 число и досчитывания самостоятельно "расчетных кубов" за оставшиеся дни месяца, хотя время подачи с 1 по 5 число.Оставайтесь с нами будет много интересного.Правда терпилы стараются изобразить только "хорошее".