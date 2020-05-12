Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Странно: последние месяцы наблюдаю только постепенное снижение стоимости (уже что-то около 3 грн.).
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:40
Странно: последние месяцы наблюдаю только постепенное снижение стоимости (уже что-то около 3 грн.).
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:42
Раньше ничего не наблюдали и стали замечать исключительно последние месяцы?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:02
Да она последние лет 5 ± на одном уровне держится. Или тут вспомнили времена "когда бакс па 8 был"? -- так в этом и есть причина...
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:26
Времена, когда эти мошенники при лоббировании своих интересов сшибают деньги.
Начиная от тройной оплаты за установку счетчиков, квартирных, домовых, потом снова квартирных после установки домовых в связи с насчитыванием кубов от фонаря.
Компенсации за подобную установку в прямой речи "власть уже изменилась никто ничего компенсировать не будет".
Приведением к каким то условиям в многоэтажках.
Пересчетам задним числом за прошлые года, которые до сих пор висят в кабинетах.
Подобными схематозом за доставку.
А теперь уже свеженькое, про подачу показателя на 27 число и досчитывания самостоятельно "расчетных кубов" за оставшиеся дни месяца, хотя время подачи с 1 по 5 число.
Оставайтесь с нами будет много интересного.
Правда терпилы стараются изобразить только "хорошее".
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:46
Какие "эти" и про какой период, всетаки, разговор идет?
Про тройную оплату вообще не понял: квартирные счетчики никто и не обещал ставить, а за установку домовых денег не брали -- а "третья установка" -- это как?
С "подачу показателя на 27" -- да вообще пофиг -- кто мешает платить по реальным показаниям счетчика? -- виртуальный долг в платежке?
Ну и самое главное -- как все это относится к тарифу на распределение газа? -- никак? -- просто повод поныть нашелся?..
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:01
Все это относится к схематозам газов, как и тариф за доставку где для расчета взяты кубы прошедшего периода, о котором здесь все хорошо расписали коллеги.
Если, непонятно можно просто зайти в кабинет и увидеть методику расчета, а можно потерпеть и спеть оду очередной перемоге, чем собственно и занимаетесь.
Не буду мешать сеять вечное и доброе, может и в правду кто-то умиляется, что государство не обеспечивая его права, просто наблюдает, как его же используют в коленно-локтевой позе.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:14
Коллеги все хорошо расписали года с пол назад -- когда распределение собирались отделять. Ничего нового в кабинете с тех пор не появилось...
Так же еще тогда расписали (и расчитали) почему это таки перемога, без всяких кавычек.
Да-да -- ведь это общеизвестно: наиболее эффективный способ борьбы со всякими схематозами -- ныть на форумах...
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:39
Чтобы охватить всю информацию, стоит подучить матчасть. Неуверенно выглядите, шаблонно, как по методичке.
Нытье, в предмете борьбы наверное не лучший способ, как и лизание в предмете прославления.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:16
Ого! -- а еще больше пафоса с туманом на пару нагнать получится? -- аж ВСЮ информацию охватить -- мощно...
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:47
Или вы бред несете или абсолютно не в теме. Почитайте методику расчетов от НКРЕ и попросите платежку за доставку газа у тех, кто в этом году потребил намного меньше чем в прошлом. Мне уже долгов нарисовали на 600+ грн и это при том, что я плачу за доставку согласно текущих показаний, еще и угрожают что отрежут газ и им пофиг на мое потребление.
И опять вы похоже совсем не в теме люди построили дом подвели газ, но еще не живут и внутри дома еще ничего не подключено. Счетчик стоит на улице опломбированный газом. Опять же по методике НКРЕ о которой вы не в курсе в случае 0 потребления за год считают по максимальному расходу, который может пропускать труба! Вот если бы человек 1-2 куба выпустил в воздух и за них заплатил, то за доставку он бы платил копейки.
>>> Никакой покупатель не будет вам компенсировать
Ага сейчас прямо толпы ходят покупателей и все готовы 5-10% доплатить выше рыночной цены, даже на 5-10% ниже рыночной покупателей нет.
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