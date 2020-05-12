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Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:10

  ol_zy написав:
  _hunter написав:>>> В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов.
Нет. Заплатить придется за доставку 30 кубов. На остальное отвечать смысла нет -- ошибка в первом же шаге.

Или вы бред несете или абсолютно не в теме. Почитайте методику расчетов от НКРЕ и попросите платежку за доставку газа у тех, кто в этом году потребил намного меньше чем в прошлом. Мне уже долгов нарисовали на 600+ грн и это при том, что я плачу за доставку согласно текущих показаний, еще и угрожают что отрежут газ и им пофиг на мое потребление.

  _hunter написав:>>> Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0
У особо злобных ССЗБ и не такие случаи бывали.

И опять вы похоже совсем не в теме люди построили дом подвели газ, но еще не живут и внутри дома еще ничего не подключено. Счетчик стоит на улице опломбированный газом. Опять же по методике НКРЕ о которой вы не в курсе в случае 0 потребления за год считают по максимальному расходу, который может пропускать труба! Вот если бы человек 1-2 куба выпустил в воздух и за них заплатил, то за доставку он бы платил копейки.
>>> Никакой покупатель не будет вам компенсировать

  _hunter написав:Если кто с двух раз не понял: цену на хату можно поставить не $20k, а $20k+200 гривен...

Ага сейчас прямо толпы ходят покупателей и все готовы 5-10% доплатить выше рыночной цены, даже на 5-10% ниже рыночной покупателей нет.

Это вы что-то перенедопоняли, похоже, как и тот ССЗБ с которого с пару месяцев назад все смеялись -- счетчик поставил, показания не передавал, хотя про обязательность передачи из всех утюгов вещают...
И методику сами почитайте -- как тут принято писать "медленно и шевеля губами" -- может понять получится.

>>> все готовы 5-10% доплатить
Ого -- т.е. с $20к это я еще погарячился? -- тогда да -- нытье абсолютно оправдано. Но один вопрос: про введение абонплаты "за трубу" больше года было известно -- если это настолько критично -- что мешало от хаты раньше избавиться?
_hunter
 
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