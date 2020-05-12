Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

ol_zy написав:
Или вы бред несете или абсолютно не в теме. Почитайте методику расчетов от НКРЕ и попросите платежку за доставку газа у тех, кто в этом году потребил намного меньше чем в прошлом. Мне уже долгов нарисовали на 600+ грн и это при том, что я плачу за доставку согласно текущих показаний, еще и угрожают что отрежут газ и им пофиг на мое потребление.
И опять вы похоже совсем не в теме люди построили дом подвели газ, но еще не живут и внутри дома еще ничего не подключено. Счетчик стоит на улице опломбированный газом. Опять же по методике НКРЕ о которой вы не в курсе в случае 0 потребления за год считают по максимальному расходу, который может пропускать труба! Вот если бы человек 1-2 куба выпустил в воздух и за них заплатил, то за доставку он бы платил копейки.
>>> Никакой покупатель не будет вам компенсировать
Ага сейчас прямо толпы ходят покупателей и все готовы 5-10% доплатить выше рыночной цены, даже на 5-10% ниже рыночной покупателей нет.
Это вы что-то перенедопоняли, похоже, как и тот ССЗБ с которого с пару месяцев назад все смеялись -- счетчик поставил, показания не передавал, хотя про обязательность передачи из всех утюгов вещают...
И методику сами почитайте -- как тут принято писать "медленно и шевеля губами" -- может понять получится.
>>> все готовы 5-10% доплатить
Ого -- т.е. с $20к это я еще погарячился? -- тогда да -- нытье абсолютно оправдано. Но один вопрос: про введение абонплаты "за трубу" больше года было известно -- если это настолько критично -- что мешало от хаты раньше избавиться?