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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:10

  ol_zy написав:
  _hunter написав:>>> В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов.
Нет. Заплатить придется за доставку 30 кубов. На остальное отвечать смысла нет -- ошибка в первом же шаге.

Или вы бред несете или абсолютно не в теме. Почитайте методику расчетов от НКРЕ и попросите платежку за доставку газа у тех, кто в этом году потребил намного меньше чем в прошлом. Мне уже долгов нарисовали на 600+ грн и это при том, что я плачу за доставку согласно текущих показаний, еще и угрожают что отрежут газ и им пофиг на мое потребление.

  _hunter написав:>>> Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0
У особо злобных ССЗБ и не такие случаи бывали.

И опять вы похоже совсем не в теме люди построили дом подвели газ, но еще не живут и внутри дома еще ничего не подключено. Счетчик стоит на улице опломбированный газом. Опять же по методике НКРЕ о которой вы не в курсе в случае 0 потребления за год считают по максимальному расходу, который может пропускать труба! Вот если бы человек 1-2 куба выпустил в воздух и за них заплатил, то за доставку он бы платил копейки.
>>> Никакой покупатель не будет вам компенсировать

  _hunter написав:Если кто с двух раз не понял: цену на хату можно поставить не $20k, а $20k+200 гривен...

Ага сейчас прямо толпы ходят покупателей и все готовы 5-10% доплатить выше рыночной цены, даже на 5-10% ниже рыночной покупателей нет.

Это вы что-то перенедопоняли, похоже, как и тот ССЗБ с которого с пару месяцев назад все смеялись -- счетчик поставил, показания не передавал, хотя про обязательность передачи из всех утюгов вещают...
И методику сами почитайте -- как тут принято писать "медленно и шевеля губами" -- может понять получится.

>>> все готовы 5-10% доплатить
Ого -- т.е. с $20к это я еще погарячился? -- тогда да -- нытье абсолютно оправдано. Но один вопрос: про введение абонплаты "за трубу" больше года было известно -- если это настолько критично -- что мешало от хаты раньше избавиться?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:15

ol_zy
Не кормите троля.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08

  _hunter написав:Это вы что-то перенедопоняли, похоже, как и тот ССЗБ с которого с пару месяцев назад все смеялись -- счетчик поставил, показания не передавал, хотя про обязательность передачи из всех утюгов вещают...
И методику сами почитайте -- как тут принято писать "медленно и шевеля губами" -- может понять получится.

>>> все готовы 5-10% доплатить
Ого -- т.е. с $20к это я еще погарячился? -- тогда да -- нытье абсолютно оправдано. Но один вопрос: про введение абонплаты "за трубу" больше года было известно -- если это настолько критично -- что мешало от хаты раньше избавиться?

Я то методику читал, а вот вы похоже совсем е в теме, вы даже не в курсе сколько сейчас газ стоит, походу вы и не платите за него.
Но если вы читали и н смогли понять, то кто вам доктор?
Еще раз - никто (я во всяком случае) не против платить за доставку, но по реальным текущим показаниям счетчика, а не по показаниям рассчитанных на прошлогодних потреблениях. Именно это и есть грубое нарушение.
А с 20К - это пальцем в небо... намного дороже. % были указаны образно, но вам не понять...
Все больше троля не кормлю.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 07:09

Re: Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?
Як можна оплатити газ окремо від його доставки?
Як можна оплатити доставку окремо від газу?
Що це за лохотрон?
Що за лохотрон з електроенергією, де постачальник один, а гроші перераховуєш іншій конторі?
Чому коли пишеш скаргу на погану якість тим хто приймає гроші вони починають посилати тебе (в прямому на переносному значенні) до тієї другої контори?

Всіх все влаштовує?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:34

  ol_zy написав:
  _hunter написав:Это вы что-то перенедопоняли, похоже, как и тот ССЗБ с которого с пару месяцев назад все смеялись -- счетчик поставил, показания не передавал, хотя про обязательность передачи из всех утюгов вещают...
И методику сами почитайте -- как тут принято писать "медленно и шевеля губами" -- может понять получится.

>>> все готовы 5-10% доплатить
Ого -- т.е. с $20к это я еще погарячился? -- тогда да -- нытье абсолютно оправдано. Но один вопрос: про введение абонплаты "за трубу" больше года было известно -- если это настолько критично -- что мешало от хаты раньше избавиться?

Я то методику читал, а вот вы похоже совсем е в теме, вы даже не в курсе сколько сейчас газ стоит, походу вы и не платите за него.
Но если вы читали и н смогли понять, то кто вам доктор?
Еще раз - никто (я во всяком случае) не против платить за доставку, но по реальным текущим показаниям счетчика, а не по показаниям рассчитанных на прошлогодних потреблениях. Именно это и есть грубое нарушение.
А с 20К - это пальцем в небо... намного дороже. % были указаны образно, но вам не понять...
Все больше троля не кормлю.

Мимо по обоим "выстрелам".

>>> Именно это и есть грубое нарушение.
Грубое нарушение _чего_? -- начиналось все с "не имеют права" и "неоказанных услуг". Теперь "нарушение" появилось... Что еще придумаем?

>>> Еще раз - никто (я во всяком случае) не против платить за доставку, но по реальным текущим показаниям счетчика
А "доставщики" -- против: у них затраты от "реальных текущих" объемов вообще никак не зависят.

>>> % были указаны образно
В таком случае -- к чему аргумент? -- если та мифическая "переплата" -- 0.1%?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:38

  silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?
Як можна оплатити газ окремо від його доставки?
Як можна оплатити доставку окремо від газу?

Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:21

_hunter неправильно ибо у вас есть вариант самому принести бургер
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:35

  bobo написав:_hunter неправильно ибо у вас есть вариант самому принести бургер

Так и "тут" этот вариант никто не отменял -- можно сразу у продавца чуть газку купить. На мопеде Uber-а, правда, привезти не получится...
Можно в баллонах газ покупать -- если так сильно обл-газам платить не хочется.
_hunter
 
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