Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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_hunter написав:>>> В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов. Нет. Заплатить придется за доставку 30 кубов. На остальное отвечать смысла нет -- ошибка в первом же шаге.
Или вы бред несете или абсолютно не в теме. Почитайте методику расчетов от НКРЕ и попросите платежку за доставку газа у тех, кто в этом году потребил намного меньше чем в прошлом. Мне уже долгов нарисовали на 600+ грн и это при том, что я плачу за доставку согласно текущих показаний, еще и угрожают что отрежут газ и им пофиг на мое потребление.
_hunter написав:>>> Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0 У особо злобных ССЗБ и не такие случаи бывали.
И опять вы похоже совсем не в теме люди построили дом подвели газ, но еще не живут и внутри дома еще ничего не подключено. Счетчик стоит на улице опломбированный газом. Опять же по методике НКРЕ о которой вы не в курсе в случае 0 потребления за год считают по максимальному расходу, который может пропускать труба! Вот если бы человек 1-2 куба выпустил в воздух и за них заплатил, то за доставку он бы платил копейки. >>> Никакой покупатель не будет вам компенсировать
_hunter написав:Если кто с двух раз не понял: цену на хату можно поставить не $20k, а $20k+200 гривен...
Ага сейчас прямо толпы ходят покупателей и все готовы 5-10% доплатить выше рыночной цены, даже на 5-10% ниже рыночной покупателей нет.
Это вы что-то перенедопоняли, похоже, как и тот ССЗБ с которого с пару месяцев назад все смеялись -- счетчик поставил, показания не передавал, хотя про обязательность передачи из всех утюгов вещают... И методику сами почитайте -- как тут принято писать "медленно и шевеля губами" -- может понять получится.
>>> все готовы 5-10% доплатить Ого -- т.е. с $20к это я еще погарячился? -- тогда да -- нытье абсолютно оправдано. Но один вопрос: про введение абонплаты "за трубу" больше года было известно -- если это настолько критично -- что мешало от хаты раньше избавиться?
_hunter написав:Это вы что-то перенедопоняли, похоже, как и тот ССЗБ с которого с пару месяцев назад все смеялись -- счетчик поставил, показания не передавал, хотя про обязательность передачи из всех утюгов вещают... И методику сами почитайте -- как тут принято писать "медленно и шевеля губами" -- может понять получится.
>>> все готовы 5-10% доплатить Ого -- т.е. с $20к это я еще погарячился? -- тогда да -- нытье абсолютно оправдано. Но один вопрос: про введение абонплаты "за трубу" больше года было известно -- если это настолько критично -- что мешало от хаты раньше избавиться?
Я то методику читал, а вот вы похоже совсем е в теме, вы даже не в курсе сколько сейчас газ стоит, походу вы и не платите за него. Но если вы читали и н смогли понять, то кто вам доктор? Еще раз - никто (я во всяком случае) не против платить за доставку, но по реальным текущим показаниям счетчика, а не по показаниям рассчитанных на прошлогодних потреблениях. Именно это и есть грубое нарушение. А с 20К - это пальцем в небо... намного дороже. % были указаны образно, но вам не понять... Все больше троля не кормлю.
Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування? Як можна оплатити газ окремо від його доставки? Як можна оплатити доставку окремо від газу? Що це за лохотрон? Що за лохотрон з електроенергією, де постачальник один, а гроші перераховуєш іншій конторі? Чому коли пишеш скаргу на погану якість тим хто приймає гроші вони починають посилати тебе (в прямому на переносному значенні) до тієї другої контори?
_hunter написав:Это вы что-то перенедопоняли, похоже, как и тот ССЗБ с которого с пару месяцев назад все смеялись -- счетчик поставил, показания не передавал, хотя про обязательность передачи из всех утюгов вещают... И методику сами почитайте -- как тут принято писать "медленно и шевеля губами" -- может понять получится.
>>> все готовы 5-10% доплатить Ого -- т.е. с $20к это я еще погарячился? -- тогда да -- нытье абсолютно оправдано. Но один вопрос: про введение абонплаты "за трубу" больше года было известно -- если это настолько критично -- что мешало от хаты раньше избавиться?
Я то методику читал, а вот вы похоже совсем е в теме, вы даже не в курсе сколько сейчас газ стоит, походу вы и не платите за него. Но если вы читали и н смогли понять, то кто вам доктор? Еще раз - никто (я во всяком случае) не против платить за доставку, но по реальным текущим показаниям счетчика, а не по показаниям рассчитанных на прошлогодних потреблениях. Именно это и есть грубое нарушение. А с 20К - это пальцем в небо... намного дороже. % были указаны образно, но вам не понять... Все больше троля не кормлю.
Мимо по обоим "выстрелам".
>>> Именно это и есть грубое нарушение. Грубое нарушение _чего_? -- начиналось все с "не имеют права" и "неоказанных услуг". Теперь "нарушение" появилось... Что еще придумаем?
>>> Еще раз - никто (я во всяком случае) не против платить за доставку, но по реальным текущим показаниям счетчика А "доставщики" -- против: у них затраты от "реальных текущих" объемов вообще никак не зависят.
>>> % были указаны образно В таком случае -- к чему аргумент? -- если та мифическая "переплата" -- 0.1%?
silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування? Як можна оплатити газ окремо від його доставки? Як можна оплатити доставку окремо від газу?
Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.
bobo написав:_hunter неправильно ибо у вас есть вариант самому принести бургер
Так и "тут" этот вариант никто не отменял -- можно сразу у продавца чуть газку купить. На мопеде Uber-а, правда, привезти не получится... Можно в баллонах газ покупать -- если так сильно обл-газам платить не хочется.