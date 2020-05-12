Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

_hunter написав: >>> В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов.

Нет. Заплатить придется за доставку 30 кубов. На остальное отвечать смысла нет -- ошибка в первом же шаге.

>>> В этом году в феврале я потребил 30 кубов газа, а заплатить должен за доставку 150 кубов.Нет. Заплатить придется за доставку 30 кубов. На остальное отвечать смысла нет -- ошибка в первом же шаге.

_hunter написав: >>> Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0

У особо злобных ССЗБ и не такие случаи бывали.

>>> Да есть уже случаи когда у чела на счетчике 0У особо злобных ССЗБ и не такие случаи бывали.

_hunter написав: Если кто с двух раз не понял: цену на хату можно поставить не $20k, а $20k+200 гривен... Если кто с двух раз не понял: цену на хату можно поставить не $20k, а $20k+200 гривен...

Или вы бред несете или абсолютно не в теме. Почитайте методику расчетов от НКРЕ и попросите платежку за доставку газа у тех, кто в этом году потребил намного меньше чем в прошлом. Мне уже долгов нарисовали на 600+ грн и это при том, что я плачу за доставку согласно текущих показаний, еще и угрожают что отрежут газ и им пофиг на мое потребление.И опять вы похоже совсем не в теме люди построили дом подвели газ, но еще не живут и внутри дома еще ничего не подключено. Счетчик стоит на улице опломбированный газом. Опять же по методике НКРЕ о которой вы не в курсе в случае 0 потребления за год считают по максимальному расходу, который может пропускать труба! Вот если бы человек 1-2 куба выпустил в воздух и за них заплатил, то за доставку он бы платил копейки.>>> Никакой покупатель не будет вам компенсироватьАга сейчас прямо толпы ходят покупателей и все готовы 5-10% доплатить выше рыночной цены, даже на 5-10% ниже рыночной покупателей нет.