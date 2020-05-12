Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Nickoss1 написав:Непонятно одно. Почему для расчета доставки нужно брать прошлый год ? А не позапрошлый или еще какой. Почему не брать текущий период. Всё бурление бы и закончилось. Заплатил за апрель этого года за газ + за апрель этого же года за доставку за тот же объем.
Потому как затраты у поставщиков фиксированые, а бюджет принимается на год. Можно было бы и помесячно пересчитывать -- но тогда бы другое бурление началось бы "а почему цена доставки куба каждый месяц растет?". На самом деле более правильный подход был бы -- вообще не привязываться к потребления -- считать просто "по головам", но решили, похоже, с мало-имущими/потребляющими позаигрывать...
Т. е. сейчас в селе за потребленные в прошлом году 350м3 я плачу 44грн ежемесячно за доставку, а в следующем сколько буду платить если, судя по развитию событий, не потреблю ни 1куб.м - 0?
Nickoss1 написав:Непонятно одно. Почему для расчета доставки нужно брать прошлый год ? А не позапрошлый или еще какой. Почему не брать текущий период. Всё бурление бы и закончилось. Заплатил за апрель этого года за газ + за апрель этого же года за доставку за тот же объем.
Потому как затраты у поставщиков фиксированые, а бюджет принимается на год. Можно было бы и помесячно пересчитывать -- но тогда бы другое бурление началось бы "а почему цена доставки куба каждый месяц растет?". На самом деле более правильный подход был бы -- вообще не привязываться к потребления -- считать просто "по головам", но решили, похоже, с мало-имущими/потребляющими позаигрывать...
Т. е. сейчас в селе за потребленные в прошлом году 350м3 я плачу 44грн ежемесячно за доставку, а в следующем сколько буду платить если, судя по развитию событий, не потреблю ни 1куб.м - 0?
Уже выше писали -- раз в квартал (вроде) нужно хотя бы куб потребления "рисовать". Т.е. да -- в следующем году нужно будет платить "по мощности подключения 4 куба" -- что-то около нуля гривен.