Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Nickoss1 написав:Непонятно одно. Почему для расчета доставки нужно брать прошлый год ? А не позапрошлый или еще какой. Почему не брать текущий период. Всё бурление бы и закончилось. Заплатил за апрель этого года за газ + за апрель этого же года за доставку за тот же объем.
Потому как затраты у поставщиков фиксированые, а бюджет принимается на год. Можно было бы и помесячно пересчитывать -- но тогда бы другое бурление началось бы "а почему цена доставки куба каждый месяц растет?". На самом деле более правильный подход был бы -- вообще не привязываться к потребления -- считать просто "по головам", но решили, похоже, с мало-имущими/потребляющими позаигрывать...
Т. е. сейчас в селе за потребленные в прошлом году 350м3 я плачу 44грн ежемесячно за доставку, а в следующем сколько буду платить если, судя по развитию событий, не потреблю ни 1куб.м - 0?
Nickoss1 написав:Непонятно одно. Почему для расчета доставки нужно брать прошлый год ? А не позапрошлый или еще какой. Почему не брать текущий период. Всё бурление бы и закончилось. Заплатил за апрель этого года за газ + за апрель этого же года за доставку за тот же объем.
Потому как затраты у поставщиков фиксированые, а бюджет принимается на год. Можно было бы и помесячно пересчитывать -- но тогда бы другое бурление началось бы "а почему цена доставки куба каждый месяц растет?". На самом деле более правильный подход был бы -- вообще не привязываться к потребления -- считать просто "по головам", но решили, похоже, с мало-имущими/потребляющими позаигрывать...
Т. е. сейчас в селе за потребленные в прошлом году 350м3 я плачу 44грн ежемесячно за доставку, а в следующем сколько буду платить если, судя по развитию событий, не потреблю ни 1куб.м - 0?
Уже выше писали -- раз в квартал (вроде) нужно хотя бы куб потребления "рисовать". Т.е. да -- в следующем году нужно будет платить "по мощности подключения 4 куба" -- что-то около нуля гривен.
silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування? Як можна оплатити газ окремо від його доставки? Як можна оплатити доставку окремо від газу?
Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.
Очередной однобокий и притянутый за уши пример. Бургерная, в которой я заказываю, доставляет своими силами и бесплатно... При этом цена бургера не изменилась. Вариантов масса, а вы похоже, на доставке газа зарабатываете? Раз такой ярый защитник оплат с нарушением кодекса ЖКГ... По поводу отбить переплату за газ за счет продажи квартиры - это какая-то рабская психология: дяде заплатить денег за воздух, чтобы он мог миллиардные бонусы получать и успокаивать себя тем, что я эти деньги с другого возьму. Если я смогу продать квартиру дороже, то это никакого отношения к газу иметь не может в принципе. Продал дороже - больше заработал на купле-продаже и покрывать газовые махинации за свой счет я не намерен, пусть газ контора попробует в суде доказать, что имели права начислять абонку за не оказанную услугу.
Nickoss1 написав:Непонятно одно. Почему для расчета доставки нужно брать прошлый год ? А не позапрошлый или еще какой. Почему не брать текущий период. Всё бурление бы и закончилось. Заплатил за апрель этого года за газ + за апрель этого же года за доставку за тот же объем.
Очень денег надо на себе любимому премии заплатить уже сейчас, а не потом по итогам года... потом может на премию и не хватить...
silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування? Як можна оплатити газ окремо від його доставки? Як можна оплатити доставку окремо від газу?
Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.
Очередной однобокий и притянутый за уши пример. Бургерная, в которой я заказываю, доставляет своими силами и бесплатно... При этом цена бургера не изменилась. Вариантов масса, а вы похоже, на доставке газа зарабатываете? Раз такой ярый защитник оплат с нарушением кодекса ЖКГ... По поводу отбить переплату за газ за счет продажи квартиры - это какая-то рабская психология: дяде заплатить денег за воздух, чтобы он мог миллиардные бонусы получать и успокаивать себя тем, что я эти деньги с другого возьму. Если я смогу продать квартиру дороже, то это никакого отношения к газу иметь не может в принципе. Продал дороже - больше заработал на купле-продаже и покрывать газовые махинации за свой счет я не намерен, пусть газ контора попробует в суде доказать, что имели права начислять абонку за не оказанную услугу.
Я уже раза с два просил привесте конткретные статьи, которые тут нарушают...