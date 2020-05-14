Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:17

_hunter написав: silver_arrow_ua написав: Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?

Як можна оплатити газ окремо від його доставки?

Як можна оплатити доставку окремо від газу?

Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?Як можна оплатити газ окремо від його доставки?Як можна оплатити доставку окремо від газу?

Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно. Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.

Очередной однобокий и притянутый за уши пример. Бургерная, в которой я заказываю, доставляет своими силами и бесплатно... При этом цена бургера не изменилась.Вариантов масса, а вы похоже, на доставке газа зарабатываете? Раз такой ярый защитник оплат с нарушением кодекса ЖКГ...По поводу отбить переплату за газ за счет продажи квартиры - это какая-то рабская психология: дяде заплатить денег за воздух, чтобы он мог миллиардные бонусы получать и успокаивать себя тем, что я эти деньги с другого возьму. Если я смогу продать квартиру дороже, то это никакого отношения к газу иметь не может в принципе. Продал дороже - больше заработал на купле-продаже и покрывать газовые махинации за свой счет я не намерен, пусть газ контора попробует в суде доказать, что имели права начислять абонку за не оказанную услугу.