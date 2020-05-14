Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:08

  _hunter написав:
  Nickoss1 написав:Непонятно одно. Почему для расчета доставки нужно брать прошлый год ? А не позапрошлый или еще какой.
Почему не брать текущий период. Всё бурление бы и закончилось. Заплатил за апрель этого года за газ + за апрель этого же года за доставку за тот же объем.

Потому как затраты у поставщиков фиксированые, а бюджет принимается на год.
Можно было бы и помесячно пересчитывать -- но тогда бы другое бурление началось бы "а почему цена доставки куба каждый месяц растет?".
На самом деле более правильный подход был бы -- вообще не привязываться к потребления -- считать просто "по головам", но решили, похоже, с мало-имущими/потребляющими позаигрывать...

Т. е. сейчас в селе за потребленные в прошлом году 350м3 я плачу 44грн ежемесячно за доставку, а в следующем сколько буду платить если, судя по развитию событий, не потреблю ни 1куб.м - 0?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:25

  shapo написав:
  _hunter написав:
  Nickoss1 написав:Непонятно одно. Почему для расчета доставки нужно брать прошлый год ? А не позапрошлый или еще какой.
Почему не брать текущий период. Всё бурление бы и закончилось. Заплатил за апрель этого года за газ + за апрель этого же года за доставку за тот же объем.

Потому как затраты у поставщиков фиксированые, а бюджет принимается на год.
Можно было бы и помесячно пересчитывать -- но тогда бы другое бурление началось бы "а почему цена доставки куба каждый месяц растет?".
На самом деле более правильный подход был бы -- вообще не привязываться к потребления -- считать просто "по головам", но решили, похоже, с мало-имущими/потребляющими позаигрывать...

Т. е. сейчас в селе за потребленные в прошлом году 350м3 я плачу 44грн ежемесячно за доставку, а в следующем сколько буду платить если, судя по развитию событий, не потреблю ни 1куб.м - 0?

Уже выше писали -- раз в квартал (вроде) нужно хотя бы куб потребления "рисовать". Т.е. да -- в следующем году нужно будет платить "по мощности подключения 4 куба" -- что-то около нуля гривен.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:17

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?
Як можна оплатити газ окремо від його доставки?
Як можна оплатити доставку окремо від газу?

Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.

Очередной однобокий и притянутый за уши пример. Бургерная, в которой я заказываю, доставляет своими силами и бесплатно... При этом цена бургера не изменилась.
Вариантов масса, а вы похоже, на доставке газа зарабатываете? Раз такой ярый защитник оплат с нарушением кодекса ЖКГ...
По поводу отбить переплату за газ за счет продажи квартиры - это какая-то рабская психология: дяде заплатить денег за воздух, чтобы он мог миллиардные бонусы получать и успокаивать себя тем, что я эти деньги с другого возьму. Если я смогу продать квартиру дороже, то это никакого отношения к газу иметь не может в принципе. Продал дороже - больше заработал на купле-продаже и покрывать газовые махинации за свой счет я не намерен, пусть газ контора попробует в суде доказать, что имели права начислять абонку за не оказанную услугу.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:19

  Nickoss1 написав:Непонятно одно. Почему для расчета доставки нужно брать прошлый год ? А не позапрошлый или еще какой.
Почему не брать текущий период. Всё бурление бы и закончилось. Заплатил за апрель этого года за газ + за апрель этого же года за доставку за тот же объем.

Очень денег надо на себе любимому премии заплатить уже сейчас, а не потом по итогам года... потом может на премию и не хватить...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:02

  ol_zy написав:
  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?
Як можна оплатити газ окремо від його доставки?
Як можна оплатити доставку окремо від газу?

Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.

Очередной однобокий и притянутый за уши пример. Бургерная, в которой я заказываю, доставляет своими силами и бесплатно... При этом цена бургера не изменилась.
Вариантов масса, а вы похоже, на доставке газа зарабатываете? Раз такой ярый защитник оплат с нарушением кодекса ЖКГ...
По поводу отбить переплату за газ за счет продажи квартиры - это какая-то рабская психология: дяде заплатить денег за воздух, чтобы он мог миллиардные бонусы получать и успокаивать себя тем, что я эти деньги с другого возьму. Если я смогу продать квартиру дороже, то это никакого отношения к газу иметь не может в принципе. Продал дороже - больше заработал на купле-продаже и покрывать газовые махинации за свой счет я не намерен, пусть газ контора попробует в суде доказать, что имели права начислять абонку за не оказанную услугу.

Я уже раза с два просил привесте конткретные статьи, которые тут нарушают...

Третий раз говорю: это не "абонка".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:47

  _hunter написав:Я уже раза с два просил привесте конткретные статьи, которые тут нарушают...
Третий раз говорю: это не "абонка".


Поясните еще раз мне, непонятливому, сколько я должен буду платить в следующем году за доставку газа если в этом году не потреблю ничего.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:06

  shapo написав:
  _hunter написав:Я уже раза с два просил привесте конткретные статьи, которые тут нарушают...
Третий раз говорю: это не "абонка".


Поясните еще раз мне, непонятливому, сколько я должен буду платить в следующем году за доставку газа если в этом году не потреблю ничего.

Я же писал уже:
  _hunter написав:Уже выше писали -- раз в квартал (вроде) нужно хотя бы куб потребления "рисовать". Т.е. да -- в следующем году нужно будет платить "по мощности подключения 4 куба" -- что-то около нуля гривен.

Что еще нуждается в пояснении?
_hunter
 
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