Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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shapo написав: А если буду писать ноль кубов, то сколько буду платить и, главное, почему? Это ведь маразм
Платить придется по "нормокубам" -- сколько это в цифрах -- не интересовался. Почему? -- потому как на 104.уа пишут -- единственный способ "непотреблять" -- отключаться от газоснабжения.
Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования счетов на доставку газа.
Нормокуб при наличии счётчика это нечто
Если счетчик не считает -- вполне себе "что". Нет, можно, конечно как в анекдоте -- "Ладно,- говорит младшая дочь,- пойдем длинным путем!" -- ничего не передавать, по получению "нормокубов" звонить в местный "газ" -- требовать перересчет, месяц ждать специалистов...