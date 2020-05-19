Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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shapo написав: А если буду писать ноль кубов, то сколько буду платить и, главное, почему? Это ведь маразм
Платить придется по "нормокубам" -- сколько это в цифрах -- не интересовался. Почему? -- потому как на 104.уа пишут -- единственный способ "непотреблять" -- отключаться от газоснабжения.
Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования счетов на доставку газа.
Нормокуб при наличии счётчика это нечто
Если счетчик не считает -- вполне себе "что". Нет, можно, конечно как в анекдоте -- "Ладно,- говорит младшая дочь,- пойдем длинным путем!" -- ничего не передавать, по получению "нормокубов" звонить в местный "газ" -- требовать перересчет, месяц ждать специалистов...
_hunter написав:И? Квитанция на транспортировку приходит раз в месяц. За транспортировку января -- пришла в феврале.
За потребление прошлого, а не этого года, т. е. эти жулики как минимум два раза взяли за один год - один раз учитывая в общей сумме, второй - выделив отдельно доставку
Еще раз: нет никакого "потребления этого года". Точнее есть, но на транспортировку оно никак не влияет -- просто плата за объем поставщику. А есть "мощность подключения" -- которая высчитывается, похоже, по очень мега-сложной формуле -- понять ее никто не может... И плата "за газ" в прошлом году никак не относится к этой цифре -- это просто коэффициент, для расчета оплаты в этом году.
shapo написав:За потребление прошлого, а не этого года, т. е. эти жулики как минимум два раза взяли за один год - один раз учитывая в общей сумме, второй - выделив отдельно доставку
Еще раз: нет никакого "потребления этого года". Точнее есть, но на транспортировку оно никак не влияет -- просто плата за объем поставщику. А есть "мощность подключения" -- которая высчитывается, похоже, по очень мега-сложной формуле -- понять ее никто не может... И плата "за газ" в прошлом году никак не относится к этой цифре -- это просто коэффициент, для расчета оплаты в этом году.
shapo написав:Нормокуб при наличии счётчика это нечто
Если счетчик не считает -- вполне себе "что". Нет, можно, конечно как в анекдоте -- "Ладно,- говорит младшая дочь,- пойдем длинным путем!" -- ничего не передавать, по получению "нормокубов" звонить в местный "газ" -- требовать перересчет, месяц ждать специалистов...
Нет, с счетчиком все в порядке и показания в конце месяца передаются