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Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:04

  ol_zy написав:
у 2020 році споживачі сплачують ВИКЛЮЧНО за послуги, які отримають у 2020 році. Оплата здійснюється рівними частинами кожного місяця та дозволяє суттєво зменшити платіж в опалювальний період;

http://www.nerc.gov.ua/?news=9896

И? Квитанция на транспортировку приходит раз в месяц. За транспортировку января -- пришла в феврале.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:51

  _hunter написав:
  shapo написав:
А если буду писать ноль кубов, то сколько буду платить и, главное, почему?
Это ведь маразм

Платить придется по "нормокубам" -- сколько это в цифрах -- не интересовался.
Почему? -- потому как на 104.уа пишут -- единственный способ "непотреблять" -- отключаться от газоснабжения.
Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования счетов на доставку газа.

Нормокуб при наличии счётчика это нечто не говоря о том, что трубы с улицы и внутри дома сделал за свой счёт.
Работники НКРЕП и АМК должны висеть на рее рядом
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:56

  _hunter написав:
  ol_zy написав:
у 2020 році споживачі сплачують ВИКЛЮЧНО за послуги, які отримають у 2020 році. Оплата здійснюється рівними частинами кожного місяця та дозволяє суттєво зменшити платіж в опалювальний період;

http://www.nerc.gov.ua/?news=9896

И? Квитанция на транспортировку приходит раз в месяц. За транспортировку января -- пришла в феврале.

За потребление прошлого, а не этого года, т. е. эти жулики как минимум два раза взяли за один год - один раз учитывая в общей сумме, второй - выделив отдельно доставку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:01

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:
А если буду писать ноль кубов, то сколько буду платить и, главное, почему?
Это ведь маразм

Платить придется по "нормокубам" -- сколько это в цифрах -- не интересовался.
Почему? -- потому как на 104.уа пишут -- единственный способ "непотреблять" -- отключаться от газоснабжения.
Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования счетов на доставку газа.

Нормокуб при наличии счётчика это нечто

Если счетчик не считает -- вполне себе "что".
Нет, можно, конечно как в анекдоте -- "Ладно,- говорит младшая дочь,- пойдем длинным путем!" -- ничего не передавать, по получению "нормокубов" звонить в местный "газ" -- требовать перересчет, месяц ждать специалистов...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:13

  shapo написав:
  _hunter написав:И? Квитанция на транспортировку приходит раз в месяц. За транспортировку января -- пришла в феврале.

За потребление прошлого, а не этого года, т. е. эти жулики как минимум два раза взяли за один год - один раз учитывая в общей сумме, второй - выделив отдельно доставку

Еще раз: нет никакого "потребления этого года". Точнее есть, но на транспортировку оно никак не влияет -- просто плата за объем поставщику.
А есть "мощность подключения" -- которая высчитывается, похоже, по очень мега-сложной формуле -- понять ее никто не может...
И плата "за газ" в прошлом году никак не относится к этой цифре -- это просто коэффициент, для расчета оплаты в этом году.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:27

  _hunter написав:
  shapo написав:За потребление прошлого, а не этого года, т. е. эти жулики как минимум два раза взяли за один год - один раз учитывая в общей сумме, второй - выделив отдельно доставку

Еще раз: нет никакого "потребления этого года". Точнее есть, но на транспортировку оно никак не влияет -- просто плата за объем поставщику.
А есть "мощность подключения" -- которая высчитывается, похоже, по очень мега-сложной формуле -- понять ее никто не может...
И плата "за газ" в прошлом году никак не относится к этой цифре -- это просто коэффициент, для расчета оплаты в этом году.


Эти два пассажа ,конечно,нечто
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:28

  _hunter написав:
  shapo написав:Нормокуб при наличии счётчика это нечто

Если счетчик не считает -- вполне себе "что".
Нет, можно, конечно как в анекдоте -- "Ладно,- говорит младшая дочь,- пойдем длинным путем!" -- ничего не передавать, по получению "нормокубов" звонить в местный "газ" -- требовать перересчет, месяц ждать специалистов...


Нет, с счетчиком все в порядке и показания в конце месяца передаются
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:52

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Нормокуб при наличии счётчика это нечто

Если счетчик не считает -- вполне себе "что".
Нет, можно, конечно как в анекдоте -- "Ладно,- говорит младшая дочь,- пойдем длинным путем!" -- ничего не передавать, по получению "нормокубов" звонить в местный "газ" -- требовать перересчет, месяц ждать специалистов...


Нет, с счетчиком все в порядке и показания в конце месяца передаются

Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться".
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:33

  _hunter написав:Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться".

Почему?
В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит т. к. у меня бойлер, а с газом я должен писать какую-то чушь чтобы очередного вора удовлетворить?
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