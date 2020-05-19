Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

shapo написав: За потребление прошлого, а не этого года, т. е. эти жулики как минимум два раза взяли за один год - один раз учитывая в общей сумме, второй - выделив отдельно доставку За потребление прошлого, а не этого года, т. е. эти жулики как минимум два раза взяли за один год - один раз учитывая в общей сумме, второй - выделив отдельно доставку

И плата "за газ" в прошлом году никак не относится к этой цифре -- это просто коэффициент, для расчета оплаты в этом году

Еще раз: нет никакого "потребления этого года". Точнее есть, но на транспортировку оно никак не влияет -- просто плата за объем поставщику.