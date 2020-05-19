Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

_hunter написав:shapo написав:
Почему?
В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит т. к. у меня бойлер, а с газом я должен писать какую-то чушь чтобы очередного вора удовлетворить?
Странно: какая-то ошибка, похоже -- позвоните/разберитесь -- должны будут точно так же по нормам начать считать:
viewtopic.php?p=4658878#p4658878
Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...
Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?
Прочел что с электрикой в Киеве тоже скоро будет тоже самое - доставку и потребление разделят - воистину фантазии воров нет предела.
При передаче от ДТЕКовской Киевэнерго в Киевтаплоэнерго 2 года назад тепла и горячей воды все долги потребителей-физлиц перевели из компании в компанию , а переплаты которые глупые пенсы заплатили в надежде платить зимой меньше заморозили на год, а потом им предложили подать в суд на ДТЕК, причем суд должен был состояться в Харькове. Как вы думаете кто поехал в Харьков или нанял адвоката чтобы вернуть 1-2 тыс.грн?
В нормальной стране Ахметов и Кличко за такую аферу пошли бы на нары, а в недогосударстве под названием Украина все в порядке.