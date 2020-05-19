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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:54

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться".

Почему?
В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит т. к. у меня бойлер, а с газом я должен писать какую-то чушь чтобы очередного вора удовлетворить?

Странно: какая-то ошибка, похоже -- позвоните/разберитесь -- должны будут точно так же по нормам начать считать:
viewtopic.php?p=4658878#p4658878

Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...


Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?
Прочел что с электрикой в Киеве тоже скоро будет тоже самое - доставку и потребление разделят - воистину фантазии воров нет предела.
При передаче от ДТЕКовской Киевэнерго в Киевтаплоэнерго 2 года назад тепла и горячей воды все долги потребителей-физлиц перевели из компании в компанию , а переплаты которые глупые пенсы заплатили в надежде платить зимой меньше заморозили на год, а потом им предложили подать в суд на ДТЕК, причем суд должен был состояться в Харькове. Как вы думаете кто поехал в Харьков или нанял адвоката чтобы вернуть 1-2 тыс.грн?
В нормальной стране Ахметов и Кличко за такую аферу пошли бы на нары, а в недогосударстве под названием Украина все в порядке.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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