Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: Вів 26 тра, 2020 19:54

_hunter написав: shapo написав: _hunter написав: Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться". Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться".

Почему?

В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит т. к. у меня бойлер, а с газом я должен писать какую-то чушь чтобы очередного вора удовлетворить? Почему?В водоканал ит. к. у меня бойлер, а

Странно: какая-то ошибка, похоже -- позвоните/разберитесь -- должны будут точно так же по нормам начать считать:

viewtopic.php?p=4658878#p4658878



Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право... Странно: какая-то ошибка, похоже -- позвоните/разберитесь -- должны будут точно так же по нормам начать считать:Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...

Зачем?Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?Прочел что с электрикой в Киеве тоже скоро будет тоже самое - доставку и потребление разделят - воистину фантазии воров нет предела.При передаче от ДТЕКовской Киевэнерго в Киевтаплоэнерго 2 года назад тепла и горячей воды все долги потребителей-физлиц перевели из компании в компанию , а переплаты которые глупые пенсы заплатили в надежде платить зимой меньше заморозили на год, а потом им предложили подать в суд на ДТЕК, причем суд должен был состояться в Харькове. Как вы думаете кто поехал в Харьков или нанял адвоката чтобы вернуть 1-2 тыс.грн?В нормальной стране Ахметов и Кличко за такую аферу пошли бы на нары, а в недогосударстве под названием Украина все в порядке.