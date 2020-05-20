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У Києві начальниця відділення держбанку обікрала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру начальниці центрального відділення державного банку в Києві. Жінка, за допомогою підлеглих працівників, незаконно заволоділа коштами клієнтів у сумі понад 1 млн гривень.
Дивися повний текст У Києві начальниця відділення держбанку обікрала клієнтів на понад мільйон гривень
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42
классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя :) дальше не надо быть начальником отделения :)
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MByte
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:00
MByte написав:
классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя
дальше не надо быть начальником отделения
причем центральное отделение в столице.
а что творится в региональных?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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