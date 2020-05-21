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У Києві начальниця відділення держбанку обікрала...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру начальниці центрального відділення державного банку в Києві. Жінка, за допомогою підлеглих працівників, незаконно заволоділа коштами клієнтів у сумі понад 1 млн гривень.
Дивися повний текст У Києві начальниця відділення держбанку обікрала клієнтів на понад мільйон гривень
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R2
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42
классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя :) дальше не надо быть начальником отделения :)
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MByte
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:00
MByte написав:
классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя
дальше не надо быть начальником отделения
причем центральное отделение в столице.
а что творится в региональных?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:57
Поэтому нужно самому подключаться к интернет-банкингам, а не доверяться "банкирам"
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:03
Наверное это Приват. Он государственный. От него мы пострадали на 45 тыс грн. Ситуация близкая тому, что в статье. Больше с ним не работает, но эти "сотрудники" до сих пор звонят и предлагают открыть у них счет и кредитные карты...
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elman
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:35
как интересно.
центральное отделение. государственный банк.
что-то меняли в автоматизированной системе. Прекрасно. "С каждого лоха по гривне - барину на новую машину".
Если подобное есть в государственных банках, то мое подозрение что подобным занимаются в одном негосударственном банке под названием, схожим на таз,небезосновательны (к такому выводу пришел, когда тщательным образом проанализировал ихние убогие выписки за длительный период в интернет-банке и обнаружил кое-какие несходства, нестыковки и непонятки).
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Alex2007
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