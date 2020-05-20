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У Києві начальниця відділення держбанку обікрала...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру начальниці центрального відділення державного банку в Києві. Жінка, за допомогою підлеглих працівників, незаконно заволоділа коштами клієнтів у сумі понад 1 млн гривень.
Дивися повний текст У Києві начальниця відділення держбанку обікрала клієнтів на понад мільйон гривень
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R2
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42
классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя :) дальше не надо быть начальником отделения :)
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MByte
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:00
MByte написав:
классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя
дальше не надо быть начальником отделения
причем центральное отделение в столице.
а что творится в региональных?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:57
Поэтому нужно самому подключаться к интернет-банкингам, а не доверяться "банкирам"
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:03
Наверное это Приват. Он государственный. От него мы пострадали на 45 тыс грн. Ситуация близкая тому, что в статье. Больше с ним не работает, но эти "сотрудники" до сих пор звонят и предлагают открыть у них счет и кредитные карты...
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elman
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:35
как интересно.
центральное отделение. государственный банк.
что-то меняли в автоматизированной системе. Прекрасно.
Думаю - это ощад. Там частенько всплывают мошенники и у них проще обвести пальцем клиента относительно логина-пароля. "С каждого лоха по гривне - барину на новую машину".
п.с. Если такие манипуляции есть даже в "надежных" государственных банках, то мое подозрение, что нечто подобным занимаются в одном негосударственном банке под названием, схожим на таз, небезосновательны (к такому выводу пришел, когда тщательным образом проанализировал ихние убогие выписки за длительный период в интернет-банке и обнаружил кое-какие несходства, нестыковки и непонятки на небольшую сумму). Там им даже логин-пароль и не нужен. Стремноватый банк.
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Alex2007
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:52
19 клиентов - 1 млн гривен.
Это по 52к на клиента.
Какие обороты по карте надо иметь чтобы пропажу 50к не заметить?
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Boatswain
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:58
elman написав:
Наверное это Приват. Он государственный. От него мы пострадали на 45 тыс грн. Ситуация близкая тому, что в статье. Больше с ним не работает, но эти "сотрудники" до сих пор звонят и предлагают открыть у них счет и кредитные карты...
В данном случае Приват. Хоть в Ощаде тоже были интересные случаи и без логина с паролем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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