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У Києві начальниця відділення
держбанку обікрала...

У Києві начальниця відділення держбанку обікрала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42

У Києві начальниця відділення держбанку обікрала...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру начальниці центрального відділення державного банку в Києві. Жінка, за допомогою підлеглих працівників, незаконно заволоділа коштами клієнтів у сумі понад 1 млн гривень.

Дивися повний текст У Києві начальниця відділення держбанку обікрала клієнтів на понад мільйон гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42

классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя :) дальше не надо быть начальником отделения :)
MByte
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:00

  MByte написав:классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя :) дальше не надо быть начальником отделения :)


причем центральное отделение в столице.
а что творится в региональных?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:57

Поэтому нужно самому подключаться к интернет-банкингам, а не доверяться "банкирам"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:03

Наверное это Приват. Он государственный. От него мы пострадали на 45 тыс грн. Ситуация близкая тому, что в статье. Больше с ним не работает, но эти "сотрудники" до сих пор звонят и предлагают открыть у них счет и кредитные карты...
elman
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:35

как интересно.
центральное отделение. государственный банк.
что-то меняли в автоматизированной системе. Прекрасно.
Думаю - это ощад. Там частенько всплывают мошенники и у них проще обвести пальцем клиента относительно логина-пароля. "С каждого лоха по гривне - барину на новую машину".


п.с. Если такие манипуляции есть даже в "надежных" государственных банках, то мое подозрение, что нечто подобным занимаются в одном негосударственном банке под названием, схожим на таз, небезосновательны (к такому выводу пришел, когда тщательным образом проанализировал ихние убогие выписки за длительный период в интернет-банке и обнаружил кое-какие несходства, нестыковки и непонятки на небольшую сумму). Там им даже логин-пароль и не нужен. Стремноватый банк.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:52

Re: У Києві начальниця відділення держбанку обікрала...

19 клиентов - 1 млн гривен.
Это по 52к на клиента.
Какие обороты по карте надо иметь чтобы пропажу 50к не заметить?
Boatswain
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:58

  elman написав:Наверное это Приват. Он государственный. От него мы пострадали на 45 тыс грн. Ситуация близкая тому, что в статье. Больше с ним не работает, но эти "сотрудники" до сих пор звонят и предлагают открыть у них счет и кредитные карты...

В данном случае Приват. Хоть в Ощаде тоже были интересные случаи и без логина с паролем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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