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У Києві начальниця відділення держбанку обікрала...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру начальниці центрального відділення державного банку в Києві. Жінка, за допомогою підлеглих працівників, незаконно заволоділа коштами клієнтів у сумі понад 1 млн гривень.
Дивися повний текст У Києві начальниця відділення держбанку обікрала клієнтів на понад мільйон гривень
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R2
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42
классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя :) дальше не надо быть начальником отделения :)
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MByte
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:00
MByte написав:
классный государственный банк, где можно легко получить логин и пароль пользователя
дальше не надо быть начальником отделения
причем центральное отделение в столице.
а что творится в региональных?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:57
Поэтому нужно самому подключаться к интернет-банкингам, а не доверяться "банкирам"
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:03
Наверное это Приват. Он государственный. От него мы пострадали на 45 тыс грн. Ситуация близкая тому, что в статье. Больше с ним не работает, но эти "сотрудники" до сих пор звонят и предлагают открыть у них счет и кредитные карты...
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elman
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:35
как интересно.
центральное отделение. государственный банк.
что-то меняли в автоматизированной системе. Прекрасно.
Думаю - это ощад. Там частенько всплывают мошенники и у них проще обвести пальцем клиента относительно логина-пароля. "С каждого лоха по гривне - барину на новую машину".
п.с. Если такие манипуляции есть даже в "надежных" государственных банках, то мое подозрение, что нечто подобным занимаются в одном негосударственном банке под названием, схожим на таз, небезосновательны (к такому выводу пришел, когда тщательным образом проанализировал ихние убогие выписки за длительный период в интернет-банке и обнаружил кое-какие несходства, нестыковки и непонятки на небольшую сумму). Там им даже логин-пароль и не нужен. Стремноватый банк.
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Alex2007
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:52
19 клиентов - 1 млн гривен.
Это по 52к на клиента.
Какие обороты по карте надо иметь чтобы пропажу 50к не заметить?
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Boatswain
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:58
elman написав:
Наверное это Приват. Он государственный. От него мы пострадали на 45 тыс грн. Ситуация близкая тому, что в статье. Больше с ним не работает, но эти "сотрудники" до сих пор звонят и предлагают открыть у них счет и кредитные карты...
В данном случае Приват. Хоть в Ощаде тоже были интересные случаи и без логина с паролем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:44
@Alex2007
Ви не одинак. В бибипко є ще такий банк, як Універсал.
Я свого часу, ще коли цей банк був під греками, відкрив там в один день три ощадних (це важливо) рахунки у трьох валютах: гривня-дол-євро. Певний час ними користувався.
Але після переходу власності заморозив з невеликими залишками. Пару гривень, 1 з чимось доларів, і до одного евро.
Одного прекрасного дня, зайшовши в клієнт-банк з іншою метою, я з подивом побачив, що на валютних рахунках нуль, а гривневий без змін. Звісно, я завітав у банк та поцікавився "чому?". І отримав дуже цікаву відповідь -- рада правління прийняла рішення про встановлення та вартість обслуговування рахунків і списала залишки, як платню за обслуговування.
Тоді я поцікавився, а що ж це за обслуговування, якщо це ощадні рахунки? На що отримав відповідь -- це рішення правління. А на питання про гривневий (який не чіпали) -- невнятне мукання.
Розрахунок очевидний -- ніхто не піде до суду відстоювати дрібні суми... Якщо по всіх відділеннях банку було навіть 1000 таких клієнтів, як я, то вже можна "наколядувати" кругленьку суму.
Такий ось радянський комсомольський менеджмент.
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obyavy_ua
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