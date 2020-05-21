У Києві начальниця відділення держбанку обікрала...

Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:44

@Alex2007

Ви не одинак. В бибипко є ще такий банк, як Універсал.

Я свого часу, ще коли цей банк був під греками, відкрив там в один день три ощадних (це важливо) рахунки у трьох валютах: гривня-дол-євро. Певний час ними користувався.

Але після переходу власності заморозив з невеликими залишками. Пару гривень, 1 з чимось доларів, і до одного евро.

Одного прекрасного дня, зайшовши в клієнт-банк з іншою метою, я з подивом побачив, що на валютних рахунках нуль, а гривневий без змін. Звісно, я завітав у банк та поцікавився "чому?". І отримав дуже цікаву відповідь -- рада правління прийняла рішення про встановлення та вартість обслуговування рахунків і списала залишки, як платню за обслуговування.

Тоді я поцікавився, а що ж це за обслуговування, якщо це ощадні рахунки? На що отримав відповідь -- це рішення правління. А на питання про гривневий (який не чіпали) -- невнятне мукання.

Розрахунок очевидний -- ніхто не піде до суду відстоювати дрібні суми... Якщо по всіх відділеннях банку було навіть 1000 таких клієнтів, як я, то вже можна "наколядувати" кругленьку суму.

Такий ось радянський комсомольський менеджмент.