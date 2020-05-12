Фактично "Укрпошта" буде надавати послуги посередника між банками і громадянами.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" отримає функції банку: деталі нововведення.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:44
"Укрпошта" отримає функції банку: деталі нововведення
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Дивися повний текст \"Укрпошта\" отримає функції банку: деталі нововведення.
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