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"Укрпошта" отримає функції
банку: деталі нововведення

"Укрпошта" отримає функції банку: деталі нововведення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:44

"Укрпошта" отримає функції банку: деталі нововведення

Пропонуємо до обговорення:
Фактично "Укрпошта" буде надавати послуги посередника між банками і громадянами.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" отримає функції банку: деталі нововведення.
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