Фактично "Укрпошта" буде надавати послуги посередника між банками і громадянами.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" отримає функції банку: деталі нововведення.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:44
"Укрпошта" отримає функції банку: деталі нововведення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" отримає функції банку: деталі нововведення.
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:05
так надо бы эти функции почты реализовывать там, где НЕТ банков... а то банк за углом, но хвост тянется именно от укрпочты....
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